Battlefield 2042 in open beta tra bug e problemi preoccupa i giocatori e c'è chi chiede il rinvio

Battlefield 2042 sarà disponibile il prossimo mese e attualmente EA ha lanciato una open beta che ha consentito ai giocatori di provare in anteprima una piccola parte del titolo.

Tra questi in molti hanno registrato problemi con il gioco, e non solo bug e glitch: questi problemi sono stati pubblicati sui social in modo da condividere le esperienze tra i vari giocatori. I bug riscontrati dai fan di Battlefield 2042 si estendono oltre PS4 e Xbox One, poiché anche i giocatori che possiedono Xbox Series X/S o PS5 stanno riscontrando gli stessi problemi. Insomma, con il titolo tanto atteso che sta per uscire il mese prossimo, i giocatori sono preoccupati.

Tra i vari problemi riscontrati troviamo cali di frame rate dovuti, secondo un giocatore, all'uso del ray tracing. I cali di frame rate non vengono riportati solamente dai giocatori su PC, ma anche coloro che hanno provato la beta su console lamentano di questo problema.

This is how the #Battlefield2042Beta runs on the PS5.



Constant frame drops.

Weird flashing.

Huge Lag.



It's getting worse the more players that come online too.



No wonder they didn't want to show off gameplay... ? pic.twitter.com/F3aATzDPgP — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 6, 2021

Battlefield 2042 is really fun, but the beta is janky. And the framerates are pretty low — Cammy (@TheCamSoup) October 6, 2021

@Battlefield this is not a good look for a beta of a game less then 2 months away almost unplayable right now #disappointed #BattlefieldOpenBeta #Battlefield2042 — BearNakedJedi ...Twitch Affilate (@BearNakedJEDi) October 6, 2021

Anyone else having an issue with vanishing sentry guns after deployment in the #BattlefieldBeta early access. Half of the ones I lay down vanish straight away. Also are we supposed to be able to redeploy them when we aren't even near them?#Battlefield2042 #BattlefieldOpenBeta — flashbangbf5 (@flashbangbf5) October 6, 2021

Alcune voci che non sono state confermate, affermano che l'open beta lanciata è in realtà di una build di diversi mesi fa e molti dei bug riscontrati dai giocatori sarebbero quindi già stati corretti per il lancio del gioco. Oltre a questo aggiungiamo il fatto che è ormai pratica comune lanciare una patch al day one per ottimizzare al meglio i giochi, quindi probabilmente anche Battlefield 2042 ne riceverà una.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 uscirà per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 19 novembre.

Fonte: GameRant