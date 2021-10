Battlefield 2042 inizialmente doveva essere un Battle Royale secondo un insider

La beta di Battlefield 2042 non era proprio quello che molti fan si aspettavano. Ci sono state molte lamentele su cose di base come problemi e glitch del server e speculazioni su quanto vecchia fosse effettivamente la beta, ma oltre a ciò, molti hanno criticato la sensazione generale del gioco. Il movimento dei personaggi, le sparatorie e il design dei livelli sembravano diversi rispetto ai precedenti giochi di Battlefield, e si scopre che potrebbe esserci una buona ragione per questo.

L'indiscrezione arriverebbe dall'insider Tom Henderson che avrebbe parlato con più fonti. Secondo quanto riferito da Henderson, Battlefield 2042 in realtà era nato come un gioco battle royale, con Apex Legends come grande ispirazione, prima di trasformarsi in un'esperienza Battlefield più tradizionale.

Anche se si tratta di un rumor, sicuramente sembrano esserci molti indizi rivelatori sull'eventuale direzione verso il battle royale nella beta di Battlefield 2042. Dal design dei vari livelli, al mondo aperto e meno incentrato sulla strategia, agli specialisti in stile Call of Duty Warzone, effettivamente tutto questo porta a pensare ad un gioco di quel genere.

In other news, the theory that #Battlefield2042 started as a Battle Royale is true, although I'm not sure how far in development it was changed to a more "traditional" Battlefield.



The inspiration from CoD was there, but Apex was a BIG inspiration. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 12, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sempre Tom Henderson in altri tweet ha dichiarato come lo sviluppo di Battlefield 2042 sia abbastanza complicato, con diversi sviluppatori che sembra stiano contattando altre aziende per timore di licenziamenti una volta che il gioco uscirà.

Per adesso sappiamo che Battlefield 2042 arriverà il 19 novembre per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Fonte: GamingBolt