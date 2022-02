Battlefield 2042: la petizione per i rimborsi ha già raggiunto 27000 firme

Ieri abbiamo parlato della petizione avviata su Change.org al fine di ricevere i rimborsi per Battlefield 2042, reo, secondo tale richiesta, di non aver rispettato quanto pubblicizzato. È già a 27000 firme.

Potrebbe andare peggio per DICE? Potrebbero piovere ulteriori firme nei prossimi giorni e se si arrivasse a una grande cifra, questo fenomeno non passerebbe certo sotto silenzio in Electronic Arts. Sembra essere passata un'eternità da quando il primo trailer era il più visto su YouTube, il titolo era tra i più attesi e la modalità Portal appariva talmente avanti che se ci si guardava indietro era possibile vedere il futuro.

Con la Stagione 1 rimandata alla prossima estate e update critici ancora in ritardo, la situazione sembra precipitare, nonostante DICE abbia tutte le carte in regola per rialzare l'FPS. Sarà interessante vedere come verrà accolto e supportato Arc Raiders, creato proprio da molti elementi provenienti dal famoso team di sviluppo.

Fonte: gamepur.com