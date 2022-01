Battlefield 2042 è così poco popolare e pieno di bug che anche i venditori di cheater chiudono baracca

Anche se il clamore per Battlefield 2042 era ai massimi livelli dopo l'annuncio, i cheater erano una preoccupazione che tormentava le menti dei giocatori. DICE ha cercato di rassicurare i giocatori annunciando i loro piani anti-cheat, ma sembra che questi hacker ora siano completamente dissuasi da qualcos'altro.

Insieme al numero di giocatori in continuo declino, i problemi di prestazioni di Battlefield 2042 impediscono a questi cheat di funzionare correttamente, quindi non vengono più venduti. Battlefield 2042 utilizza Easy Anti-Cheat, lo stesso provider di Apex Legends e Fortnite. Tuttavia il sistema di anti-cheat è l'ultimo dei problemi dato che gli hacker potrebbero lasciare Battlefield 2042 per sempre in quanto la base di giocatori è troppo piccola per valere il tempo del provider e il gioco è così pieno di bug che i loro cheat non funzionano nemmeno correttamente.

Questa scelta è stata segnalata per la prima volta dall'insider del settore Tom Henderson, che ha twittato che un fornitore di cheat di Battlefield 2042 sta sospendendo i suoi servizi per il gioco e "non è a causa di Anti-cheat". "È perché la performance di Battlefield 2042 fa sì che i cheat non funzionino correttamente", ha rivelato, condividendo uno screenshot che sembra provenire da Discord di un venditore di cheat.

A #Battlefield2042 Cheat provider is suspending it's services to the game... And no... It's not because of Anti-cheat.



It's because the games performance makes the cheats not work properly ? pic.twitter.com/IuHMNSWMfe — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 12, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Anche se una base di giocatori in declino non è mai buona per la longevità di un gioco, forse i giocatori più accaniti troveranno conforto nel sapere che i cheater ora non si preoccupano di rovinare le partite di Battlefield 2042.

Fonte: Gamepur