Battlefield 2042 ha già la sua modalità battle royale. La creazione all'interno di Portal

La modalità Portal di Battlefield 2042 è forse l'unica cosa del gioco ad accontentare tutti, permettendo la creazione di partite mettendo assieme gli elementi più disparati provenienti dai titoli precedenti. Oltre a questo, ci si aggiunge anche la fantasia degli utenti, con match ai limiti dell'ilarità o modi furbi per accumulare esperienza in fretta.

C'è chi la usa per creare nuove modalità, come una battle royale in piena regola. Nonostante sia presente Hazard Zone, una modalità che ne ricalca i canoni pur non seguendone le regole in modo stringente. È così che "Warfield 100" rende disponibile una battle royale stile Call of Duty: Warzone, con lobby pre-partita, bottino casuale, un cerchio di chiusura e altro ancora.

Creata dall'utente Reddit u/chbmg, questa modalità non presenta il classico "bus" per entrare in partita, ma i giocatori entrano nel gioco vero e proprio tramite il paracadute, dotati di una pistola e di alcune granate. Anche il classico restringimento della mappa presenta particolarità, con un cerchio composto da un gruppo di giocatori controllati dall'IA che si chiudono in uno più piccolo ogni due minuti. Avventurarsi al di fuori dei confini stabiliti dalla cerchia dei giocatori IA, che sono visibilmente evidenziati in rosso durante la modalità per evitare confusione, provoca danni ai giocatori e può causare la morte.

Insomma, nonostante Battlefield 2042 sia appena uscito, assistiamo a queste creazioni, intere modalità inserite ex novo. Chissà cosa vedremo tra un anno.

Fonte: IGN.com