Battlefield 2042 cambierà la progressione di Portal con la patch 3.1

Battlefield 2042 continua ad aggiornarsi, portando una serie di miglioramenti costanti a un titolo che forse è arrivato un pochino prima del previsto. Il team di sviluppo è al lavoro seguendo anche il suggerimento dei fan, come l'introduzione di una modalità Conquista ridotta a 64 giocatori. Come annunciato sul profilo ufficiale Twitter, lo sparatutto completamente multiplayer, si aggiorna alla versione 3.1, portando cambiamenti soprattutto in Portal.

Una delle migliori modalità mai introdotte in titoli di questo tipo, in cui gli asset di Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 e Battlefield 3 si possono unire per creare qualcosa di davvero unico. La progressione è forse risultata un po' lenta ed ecco che DICE implementerà un piccolo boost, per sbloccare più velocemente armi e accessori.

Inoltre, piccolo appunto sulle partite personalizzate, dove sarà ancora consentito accumulare esperienza ma evitando si creino delle vere e proprie "XP Farm", implementando un limite che avrà un reset a ogni minuto di gioco.