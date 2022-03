Battlefield 2042 e oltre: il prossimo Battlefield sarebbe attualmente in pre-produzione

Secondo quanto riferito, la pre-produzione del prossimo gioco di Battlefield è iniziata e vedrà la serie tornare alle sue radici familiari dopo che le modifiche introdotte in Battlefield 2042 non sono state ben accolte.

Il report afferma che lo sviluppatore DICE ha imparato "lezioni preziose" da Battlefield 2042 e non utilizzerà più quel gioco come nuova base per il lungo franchising FPS. Le recenti sessioni di test di gioco e feedback si sono concentrate sul sistema delle classi in Battlefield 2042, e ciò ha comportato la modifica di questi piani in modo che i ruoli specialistici fossero legati più strettamente alle classi.

Sembra anche che il prossimo Battlefield sarà ambientato ancora una volta nei giorni nostri o nel prossimo futuro, al contrario di Battlefield 2042 che si svolgerà tra diversi decenni in un mondo in cui il cambiamento climatico ha creato un cambio di paradigma nella società.

Per quanto riguarda il futuro di Battlefield 2042, EA e DICE sono ancora tenuti a rilasciare nuovi specialisti, modalità, armi, veicoli e mappe come parte dei suoi obblighi sul Pass Battaglia, che è gestito da un team dedicato all'interno di DICE.

Per adesso si tratta semplicemente di rumor, non ci resta che attendere novità da DICE.

Fonte: Xfire