Battlefield 2042 periodo di prova gratuito di 10 ore per utenti EA Play e Xbox Game Pass in arrivo

L'open beta di Battlefield 2042 si è conclusa di recente e l'accoglienza per i primi test del gioco è stata in gran parte divisiva.

Se desiderate un'altra possibilità o volete provarlo per la prima volta, gli abbonati a EA Play che, per estensione, includono gli abbonati a Xbox Game Pass, possono farlo dal 12 novembre, come rivelato da EA.

Gli abbonati a Xbox Game Pass hanno accesso a un abbonamento EA Play, che consente prove di 10 ore per i giochi del publisher. Battlefield 2042 è probabilmente il più grande gioco EA di quest'anno, quindi è piuttosto interessante che i fan stiano ottenendo una prova così corposa per il gioco senza alcun costo aggiuntivo.

Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. DICE ha recentemente confermato che molte funzionalità del franchise mancanti dalla beta sono già state aggiunte nella versione finale, mentre i trailer pre-lancio hanno anche rivelato informazioni sulle numerose mappe e modalità multiplayer del gioco, insieme ai suoi specialisti.

Fonte: Gamingbolt.