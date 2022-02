Battlefield 2042, EA avrebbe riciclato lo stesso personaggio da Battlefield V e Star Wars Battlefront II

Battlefield 2042 è uscito da qualche mese ormai ed i giocatori continuano a criticare l'ultimo sparatutto multiplayer di DICE. Vi avevamo riportato la notizia della creazione di una petizione per rimborsare i giocatori e anche la presenza di bug e glitch del gioco sta allontanando definitivamente i giocatori. Ora c'è un nuovo punto su cui i fan stanno discutendo, ovvero i modelli dei personaggi nel gioco.

Attraverso il subreddit di Battlefield 2042, i fan hanno discusso della somiglianza tra la specialista e personaggio giocabile Maria Falck, un personaggio di Battlefield V del 2018 e un altro personaggio di Star Wars Battlefront II del 2017.

I confronti mostrano in effetti che i tre modelli dei personaggi sono notevolmente simili nel loro aspetto, anche se ci sono modifiche evidenti alle loro strutture e caratteristiche facciali. Dalle foto messe a confronto sembra proprio che il modello del personaggio sia stato utilizzato in tutti e tre i giochi e ciò ha fatto arrabbiare molti.

I tre modelli a confronto...

Alcuni fan sono semplicemente arrabbiati per il fatto che una risorsa dei precedenti giochi di Battlefield sia stata riutilizzata in quest'ultimo capitolo in modo da consentire ad EA e DICE di "risparmiare", altri sono più costernati dal fatto che i modelli più vecchi siano stati riutilizzati, ma altre funzionalità dei precedenti giochi di Battlefield non siano invece stati riusati.

