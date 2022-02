Battlefield 2042 rimuove la skin di un elicottero russo dalle ricompense settimanali

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina della scorsa settimana, DICE ha rimosso il sistema di missioni settimanali in Battlefield 2042.

Coloro che hanno completato la missione settimanale erano ricompensati con una skin raffigurante un elicottero russo sorridente, ma la rimozione del sistema ha impedito ad altri giocatori di guadagnarla.

DICE ha rimosso dal gioco le missioni settimanali "alla luce dei fatti attuali". Poiché non c'è una missione da completare, non c'è nemmeno una ricompensa da sbloccare. La skin dell'elicottero russo Grin Reaper Mi-240 Super Hind non è più disponibile per lo sblocco. Inoltre il tutto peggiora con la traduzione ufficiale del nome Grin Reaper in russo che sta per "morte amichevole". I giocatori che avevano già completato la missione della settimana e avevano già sbloccato la skin Grin Reaper potranno mantenerla, secondo una dichiarazione di Battlefield Direct Communication.

In light of current events we have disabled the Weekly Missions system for this week, and this weeks reward is no longer available to unlock #Battlefield2042



Players who have already completed this weeks mission will not be affected.



Weekly Missions will return next week. pic.twitter.com/Pnn1V1H9jK — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) February 25, 2022

EA e DICE stanno ancora decidendo se la skin tornerà mai nel gioco in futuro secondo il Lead Community Manager di EA, anche se ha detto che è "qualcosa di cui discuteremo". Le missioni settimanali torneranno normalmente questa settimana con una sfida diversa e una ricompensa diversa, anche se i dettagli non sono stati ancora rivelati.

In altre notizie, Bungie, CD Projekt SA e 11 bit studios sono tra i tanti studi che stanno facendo donazioni per aiutare a finanziare gli sforzi di aiuto umanitario in Ucraina. Anche altri studi ucraini hanno pubblicato dichiarazioni che chiariscono come poter aiutare in questa difficile situazione.

Fonte: PlayStation LifeStyle.