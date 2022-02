Battlefield 2042 rinvia la prima stagione a quest'estate

DICE ha rinviato l'inizio della prima stagione di Battlefield 2042 fino all'"inizio dell'estate".

Dopo un lancio difficoltoso, lo studio è impegnato a rispondere ai feedback dei giocatori e ad implementare diverse correzioni. Un aggiornamento è previsto per l'inizio di marzo e includerà miglioramenti agli scoreboard, ma i successivi aggiornamenti necessari hanno costretto al rinvio della prima stagione.

Gli aggiornamenti miglioreranno vari aspetti di Battlefield 2042, dalla comunicazione vocale fino alle ricompense, passando per il miglioramento di Portal.

La decisione di spostare l'inizio della Stagione 1 non andrà a genio a quei giocatori che hanno acquistato il Pass Anno 1 come parte delle Gold e Ultimate Edition. Questi giocatori riceveranno nel prossimo aggiornamento un pacchetto esclusivo contenente una skin specialista, skin per armi e veicoli, un'arma da mischia e una Player Card.

Dice sta anche pianificando un processo di feedback dei giocatori migliorato: "conoscere il vostro feedback sui progressi è fondamentale".

"Ci impegniamo nel garantire che Battlefield 2042 sia all'altezza delle nostre ambizioni e delle vostre aspettative: è un compito che voglimo portare a termine", si legge in una dichiarazione.

