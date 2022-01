Battlefield 2042 sub-reddit chiuso per troppa 'tossicità'? La community risponde alle accuse

Il sub-reddit di Battlefield 2042 potrebbe chiudere poiché la community è stata ritenuta troppo tossica. Il sub-reddit è stato riempito di insulti e minacce verso gli sviluppatori del gioco, ma l'accusa di tossicità nei confronti degli utenti ha portato a una forte risposta, perché i fan del gioco non vogliono essere ritenuti i veri colpevoli della situazione che si è creata in seguito a un lancio decisamente problematico.

I duri commenti della community nei confronti del gioco si sono fatti ancora più forti in seguito alle dichiarazioni di Andy McNamara, uno dei director di EA, che ha parlato di "aspettative brutali" da parte dei fan. Il commento di McNamara era arrivato in risposta a quei giocatori che pretendevano aggiornamenti anche durante le vacanze di Natale.

L'utente SangiMTL ha fornito a modo suo la spiegazione di cosa è realmente tossico: "uno studio AAA che mente alle persone e lancia un gioco che gira a malapena, non offrendo nulla di ciò che è stato promesso. EA è l'unica cosa tossica qui".

"Diteci a cosa state lavorando, cosa state sistemando e cosa è al limite del riparabile", ha aggiunto l'utente FMCH6444.

L'utente SpectraVoodoo è d'accordo con SangiMTL e ha affermato che "la VERA tossicità è che EA si rifiuta di riconoscerci".

La delusione per un lancio di Battlefield 2042 tutt'altro che eccezionale è comprensibile, ma pretese oltre le reali possibilità, gli insulti e le minacce nei confronti degli sviluppatori non possono essere giustificati. Inoltre, un titolo della portata di Battlefield non può "correggere tutto all'istante", quindi i giocatori dovranno armarsi di pazienza e attendere patch e aggiornamenti che potrebbero arrivare anche tra alcuni mesi.

