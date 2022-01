Battlefield 2042 avrebbe dei fan così tossici che il subreddit rischia la chiusura

Siamo un po' tutti a conoscenza dei problemi di Battlefield 2042, che sì hanno avuto un palliativo con i tre grossi update arrivati tra novembre e dicembre, ma che fatica ancora a ingranare e soprattutto farsi amare dal pubblico. La situazione sembra però essere sfuggita di mano, con utenti inferociti verso le ultime dichiarazioni di Andy McNamara, il direttore delle comunicazioni globali di Electronic Arts, portando alla chiusura del subreddit ufficialo del gioco.

Tutto parte da qui, in risposta all'utenza ha chiesto insistentemente nuovi update:

"Ragazzi, la gente deve riposare. Abbiamo molto lavoro da fare ma dobbiamo capire cosa è possibile", ha detto McNamara. "Torniamo dalla pausa e torniamo al lavoro. Vi voglio bene ragazzi, ma queste aspettative sono brutali. Le cose che volete richiedono tempo per essere studiate, progettate ed eseguite".

Mentre molti utenti hanno espresso comprensione, il resto è partito per la tangente, con insulti al team di sviluppo, al publisher e ovviamente, a McNamara. Questo è una delle risposte più equilibrate:

"Se ho fatto una cosa brutta al lavoro, devo lavorare tutto il tempo necessario per rimuovere l'errore. Ho pagato 100$ per il gioco ed è finito solo al 20%, ma stai facendo delle belle vacanze lunghe. Se il lavoro come sviluppatore di giochi è troppo difficile, non farlo".

È chiaro come il titolo non sia in piena forma, per usare un eufemismo, ma i primi a esserne consapevoli sono i ragazzi di DICE, dei veterani del settore. Per quanto possa essere comprensibile una certa frustrazione, trovandosi tra le mani un FPS che non rispecchia le aspettative, il resto rispecchia purtroppo piccola ma numerosa fetta della società.

Questa situazione sta portando alla valutazione di eliminare l'intero subreddit di Battlefield 2042, con un ultimo avviso che cerca in qualche modo di pacificare gli utenti:

"È un eufemismo quando diciamo che questo subreddit è diventato incredibilmente tossico. È quasi impossibile avere una semplice discussione senza che ci si insulti l'un l'altro e sta davvero iniziando a danneggiare l'intera community di Battlefield e ognuno di noi che ne fa parte".

Questo porterà a bloccare i thread dei commenti o nel caso peggiore, a un blocco totale del forum.

