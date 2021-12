Battlefield 2042 superato da Battlefield V per numero di giocatori su Steam

Il percorso difficoltoso di Battlefield 2042 continua e ora il numero di giocatori di Battlefield V lo ha superato su Steam. EA e DICE stanno facendo del loro meglio per rispondere alle preoccupazioni dei giocatori su Battlefield 2042. Sfortunatamente, alcuni sono oltremodo frustrati da questo ultimo titolo della serie.

Di recente, i giocatori hanno espresso la loro convinzione che Battlefield 2042 dovrebbe essere un gioco free-to-play. E, dopo un lancio difficile, il titolo ha continuato a soffrire di molti problemi. I giocatori hanno costantemente segnalato questi problemi e ciò su cui credevano che il gioco dovesse migliorare, ma EA non ha affrontato tutte queste osservazioni.

Secondo i dati di SteamCharts, Battlefield V ha superato il numero di giocatori di Battlefield 2042 nel picco di traffico del 25 dicembre. Una cosa da ricordare è che si tratta di una lettura di picco del traffico. Ciò significa che per la giornata, il numero più alto di giocatori in Battlefield V in un determinato momento ha superato il picco di Battlefield 2042.

Battlefield 2042 riesce ancora a sostenere una base di giocatori molto più ampia di Battlefield V. Tuttavia, questa è un'impresa impressionante e rivela molto su come i giocatori si sentono riguardo all'ultimo gioco.

Il fatto che Battlefield V possa mantenere la sua base di giocatori anche se c'è un nuovo capitolo nella serie è un'impresa di per sé. Ma questo non è sorprendente considerando quante lamentele i fan hanno espresso contro Battlefield 2042.

Battlefield 2042 ha problemi critici che hanno fatto arrabbiare la fan base. Ad esempio, i giocatori hanno pesantemente criticato gli Specialisti, una delle meccaniche principali introdotte in questo titolo. A peggiorare le cose, i giocatori non amano le skin lanciate da EA e DICE per questi Specialisti.

A parte gli specialisti, alcuni giocatori hanno affermato di ritenere che le mappe abbiano troppi spazi vuoti e che le prestazioni complessive del gioco migliorano con un numero di giocatori inferiore. EA e DICE sembrano saperlo e hanno annunciato una modalità a 64 giocatori a tempo limitato.

A questo punto, solo il tempo dirà se DICE ed EA riusciranno a capovolgere questa situazione.

Fonte: Gamingintel.