Battlefield 2042 sta avendo uno sviluppo complicato per un insider

Tom Henderson, un insider le cui rivelazioni tendono a rivelarsi corrette, ha pubblicato un articolo che discute il complicato sviluppo di Battlefield 2042 sul sito di Intel Gaming. In contatto con gli sviluppatori all'interno di DICE, dipinge un quadro piuttosto confuso della situazione.

L'opinione dei giocatori sulla recente Open Beta di Battlefield 2042 è stata più che mista. Disseminato di bug, problemi di prestazioni e, soprattutto, presentando un gameplay incompleto rispetto agli episodi precedenti, questa versione di prova sembra aver lasciato una pessima impressione sui giocatori. Un produttore di Dice aveva però spazzato via le critiche indicando che la build aveva diversi mesi e che il gioco vero e proprio era già stato corretto su molti punti. Tuttavia, due fonti di Henderson hanno negato questa affermazione: hanno detto che la build beta era di metà settembre. Non è quindi in definitiva così vecchia, il che preoccupa piuttosto il reale stato di sviluppo.

Inoltre, le fonti hanno indicato anche molti problemi gestionali all'interno dello studio. Oltre alle preoccupazioni all'interno dello studio, Henderson afferma che i manager, avendo molto apprezzato Call of Duty: Modern Warfare, hanno spinto lo studio ad ispirarsi ad esso per Battlefield 2042. Ecco perché il sistema BF è stato sostituito da Specialisti, tipi di "eroi" ciascuno con un background e abilità diverse. Non solo, ma le fonti dell'insider affermano che già diversi sviluppatori sono in contatto con altri studi proprio per paura di perdere il lavoro.

Ovviamente queste sono voci di corridoio e non sappiamo quanto siano reali: ad ogni modo, Battlefield 2042 è ancora programmato per uscire il 19 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Fonte: GamingIntel