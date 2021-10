Battlefield 2042 in un nuovo trailer che svela ufficialmente l'intensa modalità Hazard Zone

Come promesso Electronic Arts in questi minuti ha mostrato la modalità Hazard Zone che sarà disponibile su Battlefield 2042. Un trailer ne sottolinea le feature e spiega cosa dovranno aspettarsi i giocatori da questa modalità.

Hazard Zone vedrà più squadre di 4 giocatori esplorare le mappe del gioco e cercare di trovare preziose unità di dati. Non solo i team si sfideranno l'uno contro l'altro per saccheggiare il maggior numero possibile di unità dati, ma dovranno affrontare minacce ambientali e forze di occupazione IA che difendono determinate unità sparse sulla mappa. I vincitori non sono quelli con il maggior numero di uccisioni, ma quelli che possono uscire con successo dalla mappa con le unità dati.

In Hazard Zone, i giocatori avranno una sola squadra che sarà in grado di sfruttare l'estrazione, il che significa che solo un massimo di due squadre può terminare con successo un round. Se si riesce a uscire dall'Hazard Zone con quelle unità dati, è possibile convertirle in punti valuta del Mercato Nero e usarle per ottenere aggiornamenti per l'attrezzatura e il proprio specialista in modo da essere pronti per la partita successiva.

Ci saranno 24 giocatori su PS4 e Xbox One, mentre il numero arriva a 32 su PS5, Xbox Series X e PC, il che implica uno stile e un ritmo molto diversi per quanto riguarda il gameplay.

Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: EA