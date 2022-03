Battlefield 2042 si aggiorna alla versione 3.3 e aggiunge un nuovo tabellone e altro

La tanto attesa patch di Battlefield 2042, originariamente prevista per febbraio, è finalmente arrivata ed è disponibile su tutte le piattaforme. La versione 3.3 fornisce un tabellone nel gioco. Il tabellone, mostrato per la prima volta a gennaio, è stato leggermente aggiornato.

Principalmente, il design ora include le morti dei giocatori, che in qualche modo erano tra le aggiunte più richieste. Il pannello della panoramica delle partite continua ad esistere, ma ora ha trovato una nuova casa più condensata sul lato sinistro della pagina. DICE ha affermato che sono in corso ulteriori aggiornamenti al tabellone segnapunti, incluso il renderlo disponibile durante la schermata di fine round.

L'altra importante aggiunta nella patch è lo Steadfast Exclusive Legendary Bundle, una serie di oggetti cosmetici per i possessori delle edizioni Ultimate/Gold e il pass stagionale del gioco. Il bundle arriva come compensazione per il ritardo della prima stagione del gioco, che ancora non ha una data.

Guardando al futuro, DICE ha affermato che un aggiornamento più grande è attualmente programmato per l'inizio di aprile. Questo aggiungerà VOIP tra le squadre, più aggiornamenti al tabellone segnapunti e una serie di modifiche al bilanciamento per armi e veicoli. Lo sviluppatore ha anche affermato che possiamo aspettarci "una revisione del comportamento di attacco per le armi di fanteria su tutta la linea".

A questo link potete dare uno sguardo alle note complete della patch.

Fonte: Rock Paper Shotgun