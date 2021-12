Battlefield diventerà un hero shooter? Il possibile futuro della serie

Il prossimo capitolo di Battlefield potrebbe seguire il modello hero shooter. Gli specialisti presenti in Battlefield 2042, in effetti, all'inizio sembrava fossero progettati per funzionare così, rivela Tom Henderson in un tweet, essendo personaggi predefiniti con delle abilità ed equipaggiamento unici.

"Il prossimo Battlefield sarà pensato come una sorta di hero shooter - non rimuoverà gli specialisti, ma li migliorerà. BF2042 è stato un primo passo verso il modello hero shooter con battle royale: è solo stato realizzato malamente. Ovviamente prendetela con le pinze, ma dato che ho sentito queste cose la settimana scorsa e con tutti gli annunci degli ultimi giorni, ha perfettamente senso".

It should be said to take with a grain of salt, of course, but given that I heard about this stuff last week and with all of the announcements the past couple of days, it makes perfect sense.



BF 2042 did change direction early on, but I can't see them changing it? — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 3, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Henderson fa riferimento al recente passaggio di redini in favore di Vince Zampella come nuovo capo del franchise di Battlefield. Alla fin fine, Battlefield non è mai stato principalmente noto per la sua campagna o i suoi personaggi, per cui l'abbandono delle classi e un passaggio a un modello in cui figurano personaggi predefiniti con delle personalità dirompenti e di rilevo suona strano a molti fan, che invece spingono per un ritorno alle origini della formula.

Fonte: Gamepur