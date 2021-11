Battlefield free-to-play? Prima o poi succederà

A lungo termine, Electronic Arts vuole offrire un grande gioco Battlefield free-to-play, ma non arriverà molto presto. Parlando durante l'ultima conference call sugli utili, il CEO Andrew Wilson ha affermato che uno degli obiettivi di EA, in generale per tutti i più importanti franchise, è espandere le "modalità di gioco" e offrire ai giocatori più opzioni su come vogliono consumare i contenuti. Uno di questi pilastri potrebbe, un giorno, essere un gioco Battlefield free-to-play.

"Quando pensiamo a tutti i nostri giochi e ai nostri grandi franchise di successo come Apex, come FIFA, come Battlefield, come The Sims, pensiamo sempre all'innovazione e alla creatività".

Wilson ha affermato che "probabilmente ha senso" che la serie Battlefield abbia un componente free-to-play un giorno. EA non lo sta ancora realizzando perché il primo obiettivo è fornire una "reinvenzione" della serie, e Battlefield 2042 dovrà essere un passo in avanti con il suo multiplayer su larga scala con 128 giocatori e le nuove modalità come Portal e Hazard Zone. La prossima fase dell'espansione in corso di Battlefield sarà il lancio di Battlefield Mobile gratuito. Successivamente, EA potrebbe cercare di lanciare un altro gioco Battlefield gratuito, presumibilmente per console e PC.

"Mentre pensiamo di espandere ulteriormente il gioco nel tempo, il free-to-play avrà senso per il franchise, ma non è l'obiettivo in questo momento", ha detto Wilson.

Per la prima volta in molti anni, i franchise di Battlefield, Halo e Call of Duty stanno tutti lanciando nuovi capitoli principali quest'anno, e tutti nello spazio di un mese l'uno dall'altro. Battlefield si distingue, tuttavia, perché è l'unico dei tre franchise a non avere un'offerta free-to-play. Il multiplayer di Halo Infinite è gratuito e l stesso vale per Call of Duty: Warzone (sebbene il multiplayer tradizionale di Vanguard non lo sia).

EA non si sta perdendo del tutto il treno free-to-play, ovviamente, poiché il suo franchise Apex Legends è un colosso assoluto che porta un sacco di soldi all'azienda ogni trimestre.

EA ha sperimentato in passato giochi Battlefield free-to-play, come Battlefield Heroes e Battlefield Play4Free, anche se non sono durati troppo a lungo.

