Battlefield ora è in mano al creatore di Titanfall ed ex COD e al papà di Halo

Battlefield 2042 è stato un lancio problematico per lo sviluppatore svedese DICE, e sembra che la pazienza di EA sia finalmente giunta al termine.

Secondo un nuovo articolo di GameSpot, è in corso un importante cambiamento nel modo in cui verranno realizzati i giochi Battlefield. Vince Zampella ora servirà come capo del franchise (pur guidando Respawn) e il co-creatore di Halo Marcus Lehto sta avviando un nuovo studio con sede a Seattle che si concentrerà sull'aggiunta di più contenuti della storia ai futuri giochi della serie.

Anche se non è dichiarato apertamente, sembra che questo cambiamento rappresenti una sorta di "retrocessione" per DICE. Anche se probabilmente gestiranno ancora gli aspetti tecnici dei futuri giochi Battlefield, sembra che la maggior parte del potere creativo sia stato tolto loro dalle mani. Forse significativamente, il GM di DICE Oskar Gabrielson ha annunciato che lascerà l'azienda. Sarà sostituito da Rebecka Coutaz, che in precedenza è stato direttore dello studio Ubisoft Annecy (sviluppatore di Steep e Riders Republic).

Mentre l'obiettivo attuale è rimettere in piedi Battlefield 2042 dopo il suo lancio problematico, l'obiettivo più grande è creare un "universo di Battlefield connesso". Un Battlefield 2042 in continua evoluzione rimarrà probabilmente al centro di questo universo.

"Continueremo a evolvere e far crescere Battlefield 2042 ed esploreremo nuovi tipi di esperienze e modelli di business che possiamo aggiungere a queste basi per fornire una fantastica gamma di esperienze per i nostri giocatori. In questo universo, il mondo è interconnesso con personaggi e narrativa condivisi".

Battlefield 2042 è ora disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Fonte: Wccftech.