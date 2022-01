Bayonetta 3 avrà un pizzico di Death Stranding con la presenza dell'attore dietro Die-Hardman

Dopo tanti anni di attesa, Bayonetta 3 ha finalmente una finestra di lancio. Alcuni mesi fa è stato confermato che Nintendo e PlatinumGames hanno in programma di rilasciare il loro previsto hack and slash nel 2022, ma ad oggi ci sono ancora tantissimi dettagli che non sono stati svelati.

Sembra che tuttavia le cose stanno per cambiare poiché ora c'è una conferma che può contare come nuova informazione per Bayonetta 3. Il nome Tommy Earl Jenkins vi suona familiare? Die-Hardman in Death Stranding vi dice niente?

Ebbene il noto attore di teatro, che ha avuto una spinta mediatica dopo il suo ruolo nel lavoro di Hideo Kojima, ha annunciato tramite il suo account Twitter che quest'anno sarà presente in diversi videogiochi. I progetti a cui ha collaborato sono stati Diablo Immortal, Spellforce 3, Saints Row, un film di Scooby Doo e, naturalmente, Bayonetta 3.

Been voicing a bit, and it?s gonna be a fun year with these titles coming out. Just a few fun projets making their way to you in 2022 - SPELLFORCE 3 , BAYONETTA 3, SAINTS ROW 5, DIABLO IMMORTAL , SCOOBY DOO and some others that are ? ? Stay tuned. #VA #videogames #animation ? — Tommie Earl Jenkins (@teejaye84) January 10, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

C'è da chiarire che Jenkins non apparirà col suo volto in Bayonetta 3, ma darà la voce ad un personaggio.