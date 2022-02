Bayonetta 3 sarà 'molto più divertente se giocherete prima gli altri due capitoli' per Hideki Kamiya

Durante un'intervista ad IGN Japan, il vicepresidente di PlatinumGames e creatore di Bayonetta Hideki Kamiya ha svelato alcune informazioni in più sul prossimo capitolo, Bayonetta 3.

Kamiya ha svelato che ci saranno molti nuovi contenuti mai visti ne precedenti due capitoli. "Penso che solo a guardare il trailer possiamo notare molti elementi che non erano presenti nei primi due giochi. I giocatori possono aspettarsi molto di più". Tuttavia, nonostante i nuovi dettagli sul gameplay, Kamiya ha anche voluto esortare coloro che sono interessati al terzo capitolo di giocare comunque i primi due. Anche se Kamiya afferma di aver scritto la storia di Bayonetta 3 per i nuovi giocatori, pensa che sarebbe un peccato giocarlo senza sapere cosa succede nei primi due capitoli.

"C'è un'altra cosa che voglio dire. Voglio che giochiate i primi due titoli prima di giocare il terzo. Ho creato la nuova storia in modo che i giocatori possano divertirti a giocarci senza avere esperienza degli originali. Anche se Bayonetta 3 è il vostro primo gioco nella serie potrete comunque seguire la storia, non vi annoierete, ma sono sicuro che vi divertirete di più se avete giocato prima a Bayonetta e Bayonetta 2. Voglio che vi prepariate per ciò che sarà presente nel nuovo capitolo".

Attualmente Bayonetta 3 è in via di sviluppo, ma non c'è ancora una data di uscita. Che venga svelata durante il Nintendo Direct di domani? Non ci resta che aspettare e vedere.

Fonte: GamesRadar