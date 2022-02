Bayonetta 3 non avrà restrizioni da parte di Nintendo, Kamiya approfondisce la questione

In attesa di ricevere maggiori informazioni su Bayonetta 3, che sappiamo uscirà nel corso di quest'anno in esclusiva Switch, Hideki Kamiya di Platinum Games ha rassicurato sulla notevole personalità che avrà il suo prossimo gioco. Scendendo nel particolare, ha riferito che Bayonetta 3 avrà "un suo colore distinto" rispetto agli altri giochi della serie, menzionando inoltre "nuovi tipi di gameplay".

"Guardate il trailer rilasciato a settembre: con quello potete stare sicuri che abbiamo lavorato duramente allo sviluppo del gioco, e dovreste anche notare che ci sono molti nuovi elementi nel gioco che non esistevano in Bayonetta 1 e 2. Spero che i filmati mostrati alimentino le vostre aspettative"

Quando si riferisce al "colore distinto", tira in ballo il fatto che all'inizio del trailer, visionabile in calce alla notizia, non si capisca che si tratta di Bayonetta finché non compare a schermo la protagonista. "Bayonetta 3 sembra un po' diverso e include alcuni nuovi tipi di gameplay, quindi spero che i giocatori lo vedranno come una rinfrescata".

Totale libertà creativa ed espressiva, Nintendo non ha 'messo bocca'

Kamiya continua descrivendo come Nintendo abbia dato al team completa libertà creativa. "Alcuni pensavano che Nintendo ci avesse imposto alcune restrizioni, ma non è assolutamente questo il caso. Questo sara un capitolo di Bayonetta molto bayonett-oso".

Insomma, sembra che l'unica cosa a cui è stato detto di no siano stati i costumi dedicati ad altri personaggi di Nintendo, già presenti nei precedenti Bayonetta, ma che non torneranno nel terzo capitolo, come confermato dal presidente di Platinum Games. Non ci saranno casi di censura, come rassicurazione finale, come invece sta accadendo per un altro gioco in uscita questo stesso mese.

Fonte: NintendoEverything