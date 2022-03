Be Comics! 2022, presentato il ricchissimo programma con ospiti imperdibili

Tramite un comunicato stampa, gli organizzatori di Be Comics! 2022, la più importante manifestazione dedicata alla cultura pop e all'intrattenimento geek di tutto il Veneto, tra le più attese del Nord Italia, annunciano il ritorno, dopo due anni, dal vivo in Fiera di Padova con un ricchissimo programma. Si torna dal vivo a incontrare fumettisti, streamer, content creator, cosplayer e pro-player: non manca proprio nessun elemento geek a Be Comics! 2022, la più importante celebrazione della cultura pop di tutto il Veneto.

Be Comics!, manifestazione organizzata da Fandango Club Creators grazie a una partnership con Padova Hall, società che gestisce il marchio Fiera di Padova, è il festival dedicato al mondo del fumetto, dell'editoria e dell'intrattenimento geek e anche dei videogame, dell'esport, arricchito da tanti momenti di show. L'edizione 2022 vedrà la presenza di tantissimi ospiti e appuntamenti, in grado di far felici fan di tutti i generi, grazie a un programma ben strutturato, ricco di panel, show e fitto di incontri con autori, disegnatori, creator e gamer. L'appuntamento è dal 18 al 20 marzo 2022 nell'ampio Padiglione 7 e nella Galleria 78 in Fiera di Padova, aperto tutti e tre i giorni dalle 10.00 alle 20.00. I biglietti sono disponibili al prezzo speciale in prevendita su becomics.it.

Per i tre giorni della manifestazione, la Fiera di Padova si trasformerà in una vera e propria fucina di talenti artistici, musicali e persino dell'esport. Accanto al già annunciato Mario Alberti, autore del manifesto ufficiale del festival, ci sarà il celebre fumettista e youtuber SIO e non mancheranno ospiti di caratura internazionale come Giuseppe "Cammo" Camuncoli, disegnatore di Spider-Man, Star Wars e "Undiscovered Country" e il veneto Marco Checchetto, disegnatore di Daredevil, Punisher e artista di primissimo piano per Marvel Comics. Questi ultimi due fumettisti solcheranno anche il main stage di Be Comics! per momenti di live session e talk condotti da Giovanni Zaccaria.

La nota presentatrice, attrice e doppiatrice, Giorgia Vecchini animerà il palco con il suo consueto entusiasmo e condurrà alcuni momenti di intrattenimento sulla cultura pop orientale, come ad esempio il quiz show "Turbonerd" dedicato al Giappone. Il palco ospiterà anche uno speciale karaoke, sempre guidato dalla poliedrica presentatrice e dall'energia di CarlettoFX, voce dei Gem Boy, dove il pubblico potrà scatenarsi sulle note delle più amate sigle degli anime, ma il momento clou sarà proprio l'attesissimo Cosplay Contest, fissato per domenica pomeriggio: una sfida senza quartiere tra i fan di anime, manga e fumetti per scoprire chi interpreta il proprio personaggio preferito nel modo più fedele possibile.

Per gli appassionati di gaming, i content creator Froz3n, Pokétonx e Lightning 95 Channel, sono già pronti a coinvolgere il pubblico sugli ultimi titoli Nintendo come Leggende Pokémon: Arceus e Triangle Strategy. La kermesse ospiterà anche i festeggiamenti dedicati al secondo videogioco più venduto di sempre sulla famiglia di console Nintendo Switch, con oltre 37 milioni di copie in tutto il mondo: Animal Crossing: New Horizons. Proprio domenica 20 marzo, infatti, cade il secondo compleanno del vivace universo digitale che ha conquistato i cuori dei videogiocatori nel 2020 e Lightning 95 Channel salirà sul palco per celebrare, insieme alle community italiane, questo speciale anniversario.

Ma non finisce qui: i videogame saranno ancora protagonisti nella grande Gaming Zone powered by GAMESTOP, dove numerose postazioni di gioco saranno a disposizione per accontentare i fan con i titoli più recenti e più apprezzati, da testare sulle console di ultima generazione.

Infine, a Be Comics! non poteva certo mancare l'eSport: gli appassionati dovranno affrettarsi ad animare le prime file dell'area dedicata, l'Esportshow, per la spettacolare sfida a League of Legends, preludio alle finali dei PG Nationals - il più importante torneo italiano dedicato al MOBA di casa Riot Games. Il match sarà commentato dai caster di PG Esports KenRhen e Moonboy, mentre l'intrattenimento sarà affidato a Paolo "Paolocannone" Marcucci del team Qlash. Per chi non volesse perdere neanche un minuto degli appuntamenti dedicati al mondo del gaming, tutto l'universo dei videogiochi di Be Comics! sarà raccontato sul canale Twitch GameStop TV da Kobe, Kafkanya, Be Frankie e Jafarro con interviste ad ospiti d'eccezione, podcast e ovviamente tanti, tanti momenti di gameplay.