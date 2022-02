Bethesda sta per togliere il suo Launcher e migrerà su Steam

Ubisoft ha Connect, Microsoft Windows Store, EA Origin, Activision Blizzard Battle.net ed Epic ha Epic Games Store: molti publisher hanno i loro negozi, ma Bethesda con il suo launcher non ha avuto successo come gli altri. Pertanto, Bethesda ha deciso di cancellare del tutto il suo negozio.

"Quest'anno salutiamo il programma di avvio Bethesda.net. Vorremmo ringraziarvi per il vostro supporto e assicurarvi che tutti i vostri giochi sono al sicuro. Se non state giocando a titoli per PC tramite il programma di avvio Bethesda.net, il vostro lavoro qui è finito. Grazie di aver letto! Se avete giochi sul programma di avvio Bethesda.net, non preoccupatevi. A partire dall'inizio di aprile, potrete trasferire giochi e portafoglio sul vostro account Steam" si legge nel post ufficiale.

Da maggio il launcher di Bethesda.net non funzionerà più. Non sarete quindi più in grado di avviare i giochi e riprodurli in modo nativo. Dovrete passare tramite Steam. Detto questo, avrete comunque bisogno del vostro account Bethesda.net per utilizzare i servizi Bethesda come mod e oggetti di gioco. La differenza è che il vostro account non sarà più legato al launcher.

Se avete giocato a giochi online come Fallout 76 e The Elder Scrolls Online, tutte le valute di gioco o gli oggetti acquistati verranno trasferiti.

Fonte: Bethesda