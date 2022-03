Bethesda registra il marchio 'SpyTeam', nuova IP all'orizzonte?

Come ormai ben sappiamo, nel 2020 è stato ufficializzato l'acquisto di ZeniMax Media da parte di Microsoft, aggiungendo così agli Xbox Game Studios alcuni degli studi creativi di maggior successo del settore come Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios.

Oltre a Deathloop, che è stato lanciato esclusivamente su PlayStation e dovrebbe arrivare su Xbox prossimamente, ci sono altri titoli di Bethesda come Indiana Jones, Starfield, The Elder Scrolls VI, GhostWire Tokyo o Redfall, che arriveranno durante il prossimi anni. Ma non è tutto: sembra infatti che Bethesda recentemente abbia registrato il marchio SpyTeam. Nuova IP in arrivo?

Spyteam è un nome che era già comparso qualche anno fa, appartenente alla società madre di Bethesda, Zenimax. Ma ora, come l'utente Skullzi ha scoperto tramite Twitter, all'inizio di quest'anno Bethesda ha creato un nuovo marchio per il suo gioco misterioso. Non significa necessariamente che Spyteam sarà annunciato presto, ma almeno suggerisce che potrebbe arrivare prossimamente. Magari ne sapremo di più all'E3 2022?

Spyteam, a secret Bethesda game that seems to have been in the works for some time now, recently had its trademark application filed for 2022. Could we finally find out what this game is later in the year?#Bethesda #Xbox pic.twitter.com/WVMDixotR5 — SKULLZI ?? (@SkullziTV) March 6, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non ci resta quindi che attendere notizie proprio da Bethesda e Microsoft sui questo potenziale nuovissimi gioco.

Fonte: GamesRadar