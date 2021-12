Bethesda potrebbe essere a lavoro su uno sparatutto con licenza Marvel o DC

Nel futuro prossimo, potremmo rivedere Human Head Studios, team talentuoso che ha dato i natali all'originale Prey e che ha contribuito all'arrivo di Bioshock Infinite, il capitolo conclusivo della saga di Ken Levine. Sotto nuova nomea di Roundhouse Studios, il team riprenderà i lavori sull'ultimo titolo a cui stavano lavorando, uno sparatutto in terza persona a squadre che mescolava elementi PvP e PvE, legato a una licenza fumettistica.

Questo è quanto si evince dal profilo Linkedin di uno degli sviluppatori e segnalato su Twitter da un insider, che farebbe suppore la ripresa dei lavori dopo la chiusura di Human Head Studios prima della sua rifondazione. C'è dunque un'alta possibilità che il progetto sia ancora in piedi, il che permetterebbe al team di cavalcare l'onda senza fine dei supereroi.

'Roundhouse Studios' Formerly (Humam Head) From Bethesda Softworks Before Closure They were working on UE 4 Project.

- Online, Team based PvPvE 3rd Person Shooter based on MAJOR COMIC LICENSE.

- According to Senior Character Artist They Are Still Working on Unannounced Project. pic.twitter.com/GX2vtLittP — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) December 3, 2021

Sembrerebbe inoltre che il team di sviluppo sia composto da 50 persone e considerato il lavoro pregresso, non dovrebbe mancare molto all'arrivo di notizie più concrete. Del resto i The Game Awards sono dietro l'angolo.

Fonte: gamingbolt.com