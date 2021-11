Beyond Good and Evil 2 potrebbe essere cancellato a breve, per Tom Henderson

I problemi in Ubisoft non sembrano essere terminati. Problemi ancora più pesanti per lo sviluppo travagliato di Beyond Good and Evil 2, invece, potrebbero significarne un epilogo prematuro.

È quanto risulta dalle dichiarazioni di Tom Henderson, insider con fonti importanti nell'industria, che rivela quanto segue in un tweet: "Il gioco soffre di una crisi di sviluppo da quando sono cominciati i lavori a causa della mancanza di direzione creativa, che ha peggiorato la situazione da quando Michel Ancel ha lasciato lo studio a settembre 2020".

"Ciò che è peggio", continua Henderson nelle risposte, "è che il gioco non è a prova delle ambizioni delle ambizioni future di Ubisoft con altri titoli. Il gioco è stato descritto come 'Skull and Bones 2.0' e malgrado non sia stato ufficialmente cestinato, alcuni sviluppatori credono che sia solo questione di tempo".

Beyond Good & Evil 2 - The game is suffering a development crisis from a lack of creative direction since the title went into development, which was worsened by Michael Ancel's departure from the studio in September 2020. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 12, 2021

Sembra che la space opera targata Ubisoft annunciata ormai più di tre anni fa navighi in acque decisamente mosse, proprio come lo Skull and Bones che lo stesso Henderson cita al proposito. La partenza di Michel Ancel e l'assenza di aggiornamenti ufficiali, salvo qualche sporadica voce lontana che vorrebbe confermare la buona situazione dello sviluppo, non stiano aiutando la situazione precaria del gioco.

Fonte: Twitter