'Beyond Good & Evil 2 è ancora in pre-produzione dopo almeno cinque anni di sviluppo'

Uno dei titoli targati Ubisoft più attesi dai fan è, senza dubbio, Beyond Good & Evil 2.

In seguito all'annuncio iniziale all'E3 2017 non abbiamo ottenuto troppe informazioni sul gioco e, sul finire dello scorso anno, alcuni rumor, riportati dal leaker Tom Henderson, parlavano di un'uscita nel lontano 2025.

Al momento, non sappiamo quando arriverà Beyond Good & Evil 2, ma il noto giornalista di Bloomberg Jason Schreier potrebbe aver rivelato a che punto si trovano i lavori sul gioco.

In un articolo dedicato ai piani di Ubisoft per Assassin's Creed il giornalista scrive: "Ubisoft, il publisher francese che produce anche Far Cry, ha dovuto affrontare sfide negli ultimi anni. Nell'estate del 2020, dozzine di dipendenti attuali ed ex hanno accusato l'azienda di aver facilitato una cattiva condotta lavorativa, portando l'amministratore delegato Yves Guillemot a scusarsi e a licenziare alcuni dei suoi principali dirigenti. Ma molti dipendenti affermano che l'azienda non ha fatto abbastanza per risolvere i suoi problemi culturali. Le ricadute hanno spinto molti dipendenti ad andarsene".

"Anche la produzione di giochi di Ubisoft ha avuto difficoltà. Il gioco online Skull & Bones è stato rinviato più volte a causa delle sfide direzionali, mentre Beyond Good & Evil 2, il sequel di uno dei titoli preferiti dai fan, rimane in pre-produzione dopo almeno cinque anni di sviluppo, secondo le persone che lavorano al gioco. Anche un remake di Prince of Persia è stato rinviato a tempo indeterminato".

Insomma, sembra che le difficoltà interne di Ubisoft abbiano avuto un impatto notevole sullo sviluppo di Beyond Good & Evil 2.

Fonte: ResetEra.