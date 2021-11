Beyond Good and Evil 2 non sarebbe stato cancellato ma uscirà nel lontano 2025

È passato un po' di tempo da quando Ubisoft ha annunciato Beyond Good and Evil 2. Il gioco è stato originariamente presentato durante l'E3 2017 e dopo l'annuncio iniziale, abbiamo ricevuto uno sguardo al gameplay generale che Ubisoft mirava a ottenere. Il gioco presenta più pianeti da esplorare, ma la pura libertà offerta è diversa da qualsiasi cosa l'azienda abbia mai prodotto fino ad ora.

Detto questo, ci vorrà un po' di tempo prima di poter giocare a Beyond Good and Evil 2 poiché, secondo i report, Ubisoft punta a una data di uscita nel 2025. La notizia arriva dall'insider Tom Henderson che ha parlato su Twitter del gioco dopo che sono apparse online voci sulla sua possibile cancellazione.

Durante il fine settimana, l'insider ha twittato che Beyond Good and Evil 2 avrebbe sofferto di una crisi nel processo di sviluppo. Ha affermato che le sue fonti gli hanno detto che il progetto soffriva di una mancanza di direzione creativa dall'inizio dello sviluppo. Inoltre, questo sviluppo faticoso è stato aggravato dalla partenza del lead designer Michael Ancel nel settembre 2020.

Ancel ha lasciato Ubisoft dopo le segnalazioni di cattiva gestione ed è stato criticato per essere stato "crudele" con il personale. Secondo quanto riferito, Ancel ha definito queste accuse notizie false e ha negato i report. A parte questo, l'indagine sulla cattiva condotta avrebbe influito sullo sviluppo di Beyond Good and Evil 2.

Beyond Good & Evil 2 is still in development - "it's still several years away" said 1 developer that reached out after my BG&E2 tweets.



I've heard of 2024-2025 date thrown around a bit. pic.twitter.com/OJdAQIEwrx — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 14, 2021

Poche ore dopo aver pubblicato il report sulla cancellazione del gioco, Henderson ha quindi aggiornato il suo tweet dicendo che uno sviluppatore Ubisoft era in contatto con lui. Secondo questo sviluppatore, il lavoro su Beyond Good and Evil 2 sta ancora andando avanti e Ubisoft punta a una data di uscita nel 2025.

Al momento è un po' difficile fidarsi di quello che sta succedendo. Anche se il gioco dovrebbe essere lanciato nel 2025, non significa che lo sviluppo stia andando così bene.

Fonte: Glitched.