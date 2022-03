Beyond Xbox: Therapeutic Play è una nuova iniziativa per aiutare il recupero dei pazienti negli ospedali pediatrici

Assistiamo sempre di più a una gamification, in cui ambiti lontani dallo svago si intersecano con la struttura videoludica al fine di migliorare produttività, apprendimento o perfino aiutare il recupero dei pazienti nelle strutture ospedaliere. Su quest'ultimo aspetto Microsoft ha creato, in collaborazione con Gamers Outreach, Beyond Xbox: Therapeutic Play.

Questa nuova iniziativa mira a promuovere i vantaggi del videogioco come aiuto per facilitare il recupero e la connessione ai familiari e amici per i bambini negli ospedali. Il corto che potete vedere qui sotto, è stato lanciato con lo scopo di mostrare gli effetti positivi del videogiocare, con protagonista il quattordicenne Jordan del Michigan, che vive con una rara forma di sindrome di Ehlers Danlos, una rara condizione genetica che colpisce il tessuto connettivo.

Il filmato mostra come Jordan abbia incontrato Megan, scozzese di 23 anni, che ha la stessa condizione, giocando a Forza Horizon 5 su Xbox, con una discussione sugli effetti direttamente dal blog Xbox:

"Non sono molto più grande di lui, ma non sapevo se avremmo avuto qualcosa in comune", ha rivelato Megan. "Si è scoperto che abbiamo molto in comune".

"È stato davvero bello vedere che oltre Ehlers-Danlos condividiamo interessi comuni e ci capiamo, più di quello che pensate", ha detto invece Jordan.

"Abbiamo parlato di come a volte si ottiene un consiglio medico, ma alla fine della giornata si conosce il proprio corpo. Sei tu quella che deve conviverci", ha detto Megan. "È semplicemente bello parlare con qualcuno che capisce. Penso che alla fine della giornata, non importa che abbiano un'età diversa da te o che siano in un paese diverso. I miei amici o la mia famiglia sono davvero di supporto, ma è piuttosto difficile da capire se non l'hai mai provato".

