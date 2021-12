BioShock 4 'sarà ambientato in Antartide negli anni '60' per un leak molto specifico e intrigante

Il giornalista Colin Moriarty ha pubblicato un video sul suo Patreon in cui ha aggiunto dei dettagli sullo sviluppo interno del nuovo BioShock. Narrativamente, BioShock 4 sarebbe legato ai suoi predecessori, ma sarà ambientato in un contesto completamente inedito: una città in Antartide di nome "Borealis", durante gli Anni '60.

"Il gioco ha nome in codice 'Parkside', e mi è stato detto che il team ha avuto un enorme margine per curare il prodotto. Mi sembra assolutamente ottimo". Moriarty ha poi aggiunto che "Internamente, il gioco è tenuto in gran segreto, completamente sigillato. Probabilmente è perché sanno che questo gioco verrà paragonato a quello che fa Ken Levine (il creatore di BioShock). Tra l'altro, Take-Two pubblicherà anche il prossimo gioco di Levine".

Le premesse sembrano accattivanti e la dedizione del team è sicuramente a livelli altissimi. Sappiamo da 2K stessa che a dicembre del 2019 erano cominciati i lavori su un nuovo BioShock, che sarebbe rimasto in sviluppo "per qualche anno". Il Design Director del gioco sarà Jonathan Pelling, già designer del primo BioShock e Creative Director di Infinite. La direzione creativa è invece affidata a Hoagy de la Plante, già level designer, programmatore e artista dell'ambiente nel primo gioco della serie. L'Art Director di BioShock 1 e Infinite sta lavorando anche su questo nuovo capitolo.

L'uscita di questo capitolo è prevista per il 2022, sempre secondo le indiscrezioni, per cui, come al solito, aspettiamo annunci ufficiali.

Fonte: VGC