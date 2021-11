BioShock 4 si chiama BioShock Isolation, ci farà esplorare due città e sfrutta l'Unreal Engine 5?

Alcune nuove voci su BioShock 4 sono emerse online. Secondo queste nuove indiscrezioni, BioShock 4 si chiamerà BioShock Isolation, utilizzerà Unreal Engine 5 e sarà annunciato nel primo trimestre del 2022.

Come indica la fuga di notizie, il gioco è realizzato da ex sviluppatori di Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: Mankind Divided.

Queste informazioni provengono da Oops Leaks. E, dal momento che questo account Twitter sembra essere nuovo, bisogna essere un po' cauti al riguardo.

Secondo una diapositiva emersa, BioShock Isolation avrà due città. Queste città condivideranno una zona di confine e una di esse sarà sotterranea.

Ora, come con tutti i rumor, vi suggeriamo di prendere tutto questo con la dovuta cautela. Come con la maggior parte dei giochi in fase di sviluppo, le cose potrebbero cambiare. 2K Games e Cloud Chamber potrebbero anche cambiare il titolo del gioco.

#Bioshock Isolation (title may change) logo variant



- Set in a new-to-franchise isolated dystopian city

- Unreal Engine 5

- Developed by Irrational Games veterans and people who worked on Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

- Announcement Q1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK — Oops Leaks (@oopsleaks) November 17, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

A slide from the new #Bioshock game pitching presentation.



There might be two cities with radically different ideology, one of them located underground right below the other, both sharing a "flipside" border zone with an unleashed "vertical war". pic.twitter.com/Cy6fddJmV1 — Oops Leaks (@oopsleaks) November 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il rumor suggerisce una rivelazione nel primo trimestre del 2022, quindi sarà interessante vedere se accadrà qualcosa ai The Game Awards che si terranno il 9 dicembre.

Fonte: DSOGaming.