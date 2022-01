BioShock 4 potrebbe essere lanciato solo su console next-gen

Di BioShock 4 non si sa praticamente nulla: in questi mesi si sono ripetuti diversi rumor sul gioco attualmente in via di sviluppo, che avrebbero svelato ambientazione e altri dettagli ovviamente non ancora confermati.

Ora, l'insider Faizan Shaikh ha pubblicato su Twitter gli screenshot del curriculum di un dipendente di Cloud Chamber, lo studio di sviluppo interessato al lavoro. Il curriculum del Principal System Engineer ci mostra alcuni dettagli sul gioco in sviluppo, tra cui il fatto che potrebbe uscire esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S (ovviamente il gioco uscirà anche su PC, stiamo parlando di console next-gen).

In precedenza alcune voci indicavano che BioShock 4 sarebbe stata un'esclusiva PS5, ma stando a quanto riportato sul curriculum, salvo cambiamenti futuri, il gioco sembra essere quindi multipiattaforma.

Next Bioshock Game Maybe Next Gen Only

- So Rumors about PS Exclusivity is not True https://t.co/HVxx1DSOaY pic.twitter.com/2kfIJXoX0J — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) December 31, 2021

Altre informazioni indicano l'utilizzo del motore grafico Unreal Engine 5, con lo sviluppo che è iniziato invece su Unreal Engine 4. Per adesso si tratta di rumor, in quanto non sono ancora state svelate informazioni ufficiali. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori dettagli a riguardo.