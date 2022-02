BioShock 4, sviluppo rallentato perché Cloud Chamber avrebbe perso 40 dipendenti per un rumor

Quando Netflix ha annunciato un nuovo adattamento cinematografico del franchise di BioShock, 2K è intervenuto anche sul fatto che Cloud Chamber, lo sviluppatore dietro il prossimo gioco BioShock, era alla ricerca di più personale, ma secondo le ultime indiscrezioni c'è un motivo. Apparentemente Cloud Chamber ha perso circa 40 membri dello staff dall'inizio del progetto e questo potrebbe potenzialmente rinviare il nuovo gioco fino al 2024.

Secondo gli ultimi risultati finanziari, Take-Two Interactive prevede ancora che BioShock 4 venga lanciato prima della fine del 2024. Molte persone si aspettavano che il gioco fosse annunciato durante il primo trimestre di quest'anno, quindi prima della fine di marzo, uscendo proprio quest'anno, ma le indiscrezioni che hanno avuto origine dal famoso leaker Oops Leaks su Twitter suggeriscono che la data potrebbe essere slittata.

Dall'inizio dello sviluppo del gioco, Cloud Chamber avrebbe quindi perso 40 membri dello staff, compresi quelli in ruoli principali. Alcuni si sono dimessi mentre altri sono stati "licenziati per vari motivi". In ogni caso, la nuova campagna di reclutamento fa parte di una "leggera ristrutturazione". Il leaker ha anche affermato che 2K "non è soddisfatto dei risultati e del ritmo del progetto". Nonostante questi problemi, ha anche sottolineato che il gioco non si trova in un momento di sviluppo "infernale".

New Bioshock have development issues. The company lost about 40 employees, including leads. According to my info, 2K is not satisfied with the project?s results and pace. However, judging by T2?s recent financial report, the game is still planed to be released by the end of 2024. — Oops Leaks (@oopsleaks) February 15, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come al solito, tutto questo dovrebbe essere trattato come una voce e preso con le pinze visto che né Cloud Chamber, 2K, né Take-Two Interactive hanno confermato nessuna di queste informazioni.

Fonte: ComicBook