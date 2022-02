BioShock nell'incantevole cortometraggio fan made con la musica del compositore originale

Con il prossimo gioco BioShock attualmente in produzione, probabilmente i fan vogliono qualcosa con cui passare il tempo nell'attesa di nuovi dettagli. Solano Pictures ha fatto un ulteriore passo avanti con un cortometraggio creato da un fan di 11 minuti, intitolato "L'interrogatorio di Timmy H".

Scritto e diretto da Dan Duthie e interpretato da Shawn Shelpman, David Ogrodowski, Jack Erdie e Georin Aquila, "L'interrogatorio di Timmy H" racconta la storia di Timmy H., lo sfortunato cadavere che i giocatori incontrano nel primo gioco di BioShock. Un registro audio descrive in dettaglio "l'interrogatorio" di Timmy per mano di Sullivan, che all'epoca lavorava per Andrew Ryan.

Questo cortometraggio risale a due anni prima degli eventi del primo gioco, dando a Timmy l'identità di un contrabbandiere che lavora per Frank Fontaine. Racconta brevemente gli eventi che traspaiono nel registro audio prima di virare nella propria direzione (con una svolta). Non solo, ma il corto presenta anche una colonna sonora originale di Gary Schyman, che ha contribuito con la musica ai primi tre giochi di BioShock.

E' indubbio che piccole perle come queste fanno anche sperare che qualcuno un giorno possa dare a BioShock un adattamento completo cinematografico.

Fonte: Eurogamer