Bioshock alla fine ce l'ha fatta: diventerà un film prodotto da Netflix!

Sembra che finalmente Bioshock possa avere la sua trasposizione cinematografica. Sin dalla sua uscita, l'immaginario creato da Ken Levine ha colpito molti, facendone desiderare anche una versione sul grande schermo. Ma ora, grazie all'accordo tra Netflix e Take-Two, sembra che tutto filerà liscio.

La particolarità inoltre, è che l'accordo non è di oggi ma risale ad almeno un anno fa. In questo lasso di tempo qualche riga di sceneggiatura o storyboard dovrebbe essere stato fatto, anche se ancora siamo lontani dall'avere un regista. Se vi ricordate, ne abbiamo già discusso tempo fa, quando parlammo della prima bozza di progetto con a capo Gore Verbinski, regista dei Pirati dei Caraibi.

Netflix, 2K and Take-Two Interactive are partnering to produce a film adaptation of the renowned video game franchise BioShock. — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

Tutto fallì a causa del budget e del Rating-R imposto dalla casa di produzione ma ora le cose sono cambiate. Rimane qualche perplessità che colpisce tutti i film realizzati partendo da opere esistenti, se realizzare qualcosa di nuovo o ripercorrere interamente quanto già raccontato. Con Bioshock la situazione è critica vista la "particolarità" del protagonista Jack, che potrebbe sì colpire chi non conosce i segreti del gioco ma lasciare indifferenti gli appassionati, trasportati semplicemente dai binari di una trama già conosciuta. Arriveranno sicuramente ulteriori novità, per cui rimanete sintonizzati ─ se si usa ancora questa espressione.

Fonte: hollywoodreporter.com