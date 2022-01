BioShock e oltre: il creatore Ken Levine parla del 'lusso' di poter buttare lavoro durante lo sviluppo

Ken Levine è una di quelle figure dell'industria dei videogiochi che è già diventata una parte viva della storia. Stiamo parlando infatti del creatore di BioShock e System Shock 2, due dei giochi più acclamati di tutti i tempi.

Dall'uscita di BioShock Infinite nel 2013, Levine in seguito ha fondato il suo studio, Ghost Story Games, e ha iniziato a lavorare su un nuovo progetto di cui non abbiamo ancora visto nulla. Secondo Bloomberg, gli ex lavoratori di questo team hanno descritto Levine come un "perfezionista" che non esita a scartare grandi quantità di lavoro e che con questa mossa ha rinviato anche il suo nuovo gioco, al punto da non avere ancora nulla da mostrare al pubblico.

Ora, lo stesso Levine ha voluto affrontare questo tema parlando del "lusso" di poter scartare il lavoro che si è fatto per il bene del progetto: "La lezione più importante dei videogiochi e che molti sviluppatori fanno fatica a imparare è che dovrai buttare il tuo lavoro nella spazzatura. Come scrittore, c'è un detto: scrivi e riscrivi. E nell'industria dei videogiochi farlo è un lusso. Sono abbastanza fortunato da avere quel lusso e penso che il motivo principale per cui il lavoro che faccio è buono è perché sono stato in grado di dire di 'no, questo non funziona, lo scarteremo e passeremo a qualcos'altro'".

"Capisco che alcuni potrebbero vedere questo come un segno di indecisione, ma non conosco nessun altro modo per farlo. Richiede che tu abbia la volontà di prendere in mano la penna e ricominciare dall'inizio, e penso che sia un cosa fondamentale, quindi lo vedo come un lusso" ha affermato il creatore.

Il lavoro di Ken Levine è ancora avvolto nel mistero ma di recente il creatore ha snocciolato qualche dettaglio in più.

Fonte: Eurogamer