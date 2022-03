BioShock Infinite è stato aggiornato molte volte in questi mesi ma nessuno sa ancora perché

BioShock Infinite riceve aggiornamenti nascosti su PC ormai da diversi mesi e nessuno sa perché. Recentemente i fan di BioShock hanno notato che l'elenco del database SteamDB per BioShock Infinite aveva visto una serie di aggiornamenti.

Da settembre 2021, qualcuno ha aggiunto silenziosamente aggiornamenti nascosti alla versione PC di BioShock Infinite e la loro quantità è aumentata ogni mese successivo. Proprio la scorsa settimana, ad esempio, sono stati implementati 12 aggiornamenti per BioShock Infinite su PC e nella settimana precedente sono stati apportati 13 aggiornamenti alla versione PC del gioco d'azione di Irrational del 2013.

La cosa interessante è che all'inizio di questo mese, gli aggiornamenti sembravano testare BioShock Infinite sul sistema operativo Linux. Apparentemente i test si sono svolti il ​​15 marzo ed è interessante notare questo perché il recente hardware Steam Deck di Valve utilizza un sistema operativo basato su Linux.

BioShock Infinite si sta quindi preparando per arrivare su Steam Deck? Vale la pena notare che in questo momento, tutti i giochi sul nuovo hardware che girano senza alcun impedimento sono inclusi nel programma "Steam Deck Verified", ma BioShock Infinite non è in questo elenco. Le cose quindi potrebbero presto cambiare.

Fonte: Eurogamer