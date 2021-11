BioShock Isolation in un leak che svelerebbe il logo, dettagli sull'ambientazione open world e sulla storia

In mattinata vi abbiamo riportato alcuni presunti leak che indicherebbero lo sviluppo di un nuovo capitolo di BioShock. Chiamato BioShock Isolation, utilizzerà Unreal Engine 5 e sarà annunciato nel primo trimestre del 2022, il tutto sviluppato da ex sviluppatori di Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: Mankind Divided.

Sempre l'account Twitter Oops Leaks ha condiviso il presunto logo del gioco assieme ad ulteriori informazioni. Il gioco si svolgerebbe in una città distopica completamente nuova, con due civiltà distinte, una in superficie e una sotterranea. Ognuno di loro avrebbe uno stile di vita e un leader completamente diverso.

Andando più a fondo di questi leak si legge che BioShock Isolation avrà un ampio mondo aperto, con una storia principale lineare e missioni secondarie accattivanti. Non solo, ma avrà un combat system innovativo ed un particolare sistema di fazioni. Anche il mondo sarà peculiare in quanto cambierà a seconda delle nostre decisioni.

More new #Bioshock game details



- Large open world, linear main story, captivating sidequests

- Almost no backtracking

- Innovative sandbox combat

- Factions system

- Immersive sound effects

- An interactive living world that will change as you progress

- Not a #PS5 exclusive pic.twitter.com/Cf0begnfAR — Oops Leaks (@oopsleaks) November 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

#Bioshock Isolation (title may change) logo variant



- Set in a new-to-franchise isolated dystopian city

- Unreal Engine 5

- Developed by Irrational Games veterans and people who worked on Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

- Announcement Q1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK — Oops Leaks (@oopsleaks) November 17, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Se siano vere o meno queste indiscrezioni non lo sappiamo e non ci resta che aspettare informazioni ufficiali: tuttavia c'è chi afferma che ne sapremo qualcosa di più proprio durante i The Game Awards 2021.