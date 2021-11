Black Friday: Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 e PS4 in una offerta da non lasciarsi sfuggire!

Se siete ancora alla ricerca di giochi scontati, questa notizia fa al caso vostro: è disponibile in promozione Marvel's Spider-Man: Miles Morales, l'ultimo titolo della serie esclusiva PlayStation.

Attraverso Amazon sarete in grado di acquistare il gioco in versione PlayStation 5 ad un prezzo di 37,99 euro, al posto di 60,99 euro risparmiando così il 38%. Se ancora non possedete una PlayStation 5 niente paura, perché anche la versione PlayStation 4 del gioco si trova in offerta. Quest'ultimo viene venduto sempre su Amazon ad un prezzo di 36,28 euro, con un risparmio del 39%. Se siete tra coloro che non hanno ancora giocato a questo titolo, l'offerta quindi potrebbe fare al caso vostro: di seguito trovate i link.

Gli sconti Black Friday sono praticamente agli sgoccioli, pertanto non vi resta che approfittarne subito!