Black Myth Wukong, gli sviluppatori tornano a parlare del gioco con un video parodia pieno di...gatti

I creatori di Black Myth: Wukong, gioco ambizioso i cui primi gameplay hanno deliziato i fan con la grafica, assieme allo studio cinese Game Science hanno pubblicato un altro materiale dedicato al progetto.

Il video, reso disponibile in occasione del nuovo anno che inizierà presto in Cina, non è un trailer tradizionale. Il video mostra una realtà alternativa in cui gli autori provano a preparare una produzione con i gatti come capi. Sono state registrate anche animazioni in motion capture di animali. Nel mondo raffigurato nel video, il gioco è stato pubblicato, ma non è riuscito a ingranare a causa di errori. Di conseguenza, gli sviluppatori hanno dovuto chiudere lo studio Game Science e aprire una nuova società da un segmento completamente diverso: un ristorante.

È interessante notare che la registrazione sembra suggerire che gli sviluppatori cinesi abbiano effettivamente provato a sviluppare un'animazione di gatti in una fase dello sviluppo del titolo, ma per ragioni sconosciute alla fine hanno rinunciato all'idea.

Black Myth: Wukong è un gioco d'azione incentrato su battaglie uno contro uno. Il gioco arriverà su PC e console ma attualmente non c'è ancora una data di uscita.

Fonte: NME