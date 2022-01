Bleak Faith: Forsaken, l'action RPG soulslike in un video gameplay che mostra un terrificante drago

Il team di Archangel Studios ha mostrato una nuova anteprima di Bleak Faith: Forsaken, l' action RPG ispirato a Dark Souls con tocchi di survival horror che è stato finanziato tramite Kickstarter e di cui abbiamo potuto vedere la scorsa estate come appariva con il suo primo trailer ufficiale.

Questa volta il team ha pubblicato un nuovo video in cui mostra i miglioramenti apportati al gameplay negli ultimi mesi. In questo modo possiamo dare un'occhiata a un combattimento impegnativo contro un enorme drago che ha tutte le carte in regola per farci passare un brutto momento con i suoi diversi attacchi.

Il team di sviluppo ha dichiarato di essersi concentrato principalmente sul perfezionamento della risposta dei comandi e della sensazione di movimento in ogni momento, in modo che sia più comodo e intuitivo attaccare e schivare durante le battaglie, cosa che sono senza dubbio aspetti fondamentali nei titoli di questo genere. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

In Bleak Faith: Forsaken viaggeremo in un mondo sinistro in cui esploreremo le ultime vestigia dell'umanità. Tutta l'azione si svolgerà in un mondo aperto in cui i pericoli si nascondono ovunque a causa delle trappole negli scenari, dei nemici e dei combattimenti contro i boss finali che ci sfideranno a dare il massimo per essere vittoriosi.

Attualmente il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale ma dovrebbe arrivare verso la seconda metà del 2022.

Fonte: PC Gamer