Blizzard assume per un progetto non ancora annunciato ma basato su un franchise esistente

Blizzard è attualmente alla ricerca di persone che lavorino su un "progetto non annunciato" basato su una IP esistente, che richiede ai candidati di avere un interesse per i giochi di ruolo da tavolo.

Avvistato sulla pagina delle carriere di Blizzard, lo sviluppatore di Overwatch e World of Warcraft è attualmente alla ricerca di un Lead Content Designer per lavorare su un "progetto non annunciato". Come suggerisce il nome, non sappiamo su cosa finirà per lavorare il candidato prescelto, tuttavia, l'elenco di lavoro ci fornisce alcuni indizi.

Prima di tutto, la descrizione del lavoro dice: "Il candidato ideale presenta design che fondono gameplay avvincente e narrazione per aiutarci a creare aree di gioco, missioni, personaggi e dialoghi per un progetto non annunciato". Non solo questo, ma menziona anche che una delle responsabilità del ruolo include lavorare con "una IP Blizzard consolidata".

Per quanto riguarda i requisiti del lavoro, Blizzard sta cercando qualcuno con esperienza nella "creazione di missioni, punti di interesse e personaggi all'interno di un mondo condiviso". L'azienda è anche alla ricerca di qualcuno con "esperienza nella creazione e gestione di campagne di giochi di ruolo con carta e penna e/o giochi di ruolo dal vivo". Novità in vista per Warcraft o Diablo quindi? Solo il tempo ce lo dirà.

Fonte: PCGamer