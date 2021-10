Blizzard cancella la BlizzCon online del prossimo anno e promette di ripensare l'intero evento

Blizzard ha annunciato di aver cancellato la BlizzCon del prossimo anno, che avrebbe dovuto svolgersi nel febbraio 2022 e sarebbe stata solo online.

La ragione fornita dalla società per la cancellazione è stata che l'organizzazione della convention è un enorme sforzo aziendale. La compagnia ora sente che è meglio impiegare queste risorse in altre cose.

La società promette ancora di fare annunci e aggiornamenti per i suoi giochi intorno a febbraio, quindi i fan di Blizzard possono ancora aspettarsi novità. Blizzard scrive anche che vuole prendersi il tempo per "reimmaginare" come potrebbe essere la BlizzCon in futuro.

Con così tanti cambiamenti rispetto alla prima BlizzCon di 16 anni fa, l'azienda vuole vedere come rendere lo show più grande, più sicuro e più inclusivo possibile. La società vuole che la convention diventi una parte importante del modo in cui Blizzard comunica e interagisce con i fan.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La BlizzCon 2022 avrebbe potuto "riparare" la reputazione di Blizzard dopo che una serie di controversie ha colpito l'azienda. Come ormai saprete, Activision Blizzard è stata recentemente accusata di molestie e abusi.

La società ha affrontato le azioni legali del California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) e del U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

Fonte: Gamepur.