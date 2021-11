Blizzard un altro addio, la co-leader Jen Oneal si dimette dopo soli tre mesi

Jen Oneal, che si è unita a Blizzard come nuova co-leader ad agosto, ha annunciato che si dimetterà dal ruolo e lascerà Activision alla fine dell'anno per esplorare "come posso fare di più per far sì che giochi e diversità si intersechino".

Oneal, ex boss di Vicarious Visions di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, è stata assunta come co-leader di Blizzard insieme a Mike Ybarra in seguito alla partenza del presidente di Blizzard J. Allen Brack, che ha lasciato dopo la causa intentata dallo Stato della California per discriminazioni e abusi all'interno dell'azienda.

"Lo sto facendo non perché sono senza speranza", ha scritto Oneal della sua decisione di dimettersi, "al contrario. Sono ispirata dalla passione di tutti qui, che lavorano per un cambiamento significativo e duraturo".

"Questa energia mi ha ispirato a uscire ed esplorare come posso fare di più per far incontrare giochi e diversità", ha continuato Oneal, "e spero di avere un impatto più ampio sul settore che andrà a beneficio anche di Blizzard (e di altri studi). Sono entusiasta di intraprendere un nuovo viaggio per scoprirlo."

Ybarra ora guiderà Blizzard "con effetto immediato" e Oneal passerà a una nuova posizione all'interno di Activision prima di andarsene alla fine dell'anno. Oneal afferma che trascorrerà il tempo rimanente presso l'azienda determinando come utilizzare una sovvenzione di 1 milione di dollari che Activision ha accettato di dare all'organizzazione senza scopo di lucro Women in Games International - che "coltiva e promuove l'uguaglianza e la diversità nell'industria globale dei giochi".

"A tutti in Blizzard, grazie", conclude la dichiarazione di Oneal, "per la vostra onestà, la fiducia in un futuro migliore e la vostra incredibile etica del lavoro, creatività e passione".

Le notizie di oggi seguono il recente annuncio del rinvio di Diablo 4 e Overwatch 2.

Fonte: Eurogamer.net.