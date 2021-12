Blizzard: il veterano Geoff Frazier accusato di commenti sessisti e transfobici su Discord

L'ex dipendente di Activision Blizzard, Jessica Gonzalez, ha usato Twitter per accusare il suo collega Geoff Frazier di aver postato su un server Discord, chiamato The Right Wing of Gaming, commenti sessuali sui tirocinanti, prendendo in giro i lavoratori transgender. Frazier non ha risposto alle accuse.

Gonzalez è stata fondatrice e organizzatrice del gruppo noto come ABetterABK che mira a migliorare le condizioni di lavoro presso Activision Blizzard. Frazier è stato impiegato a vario titolo presso la società per oltre 23 anni.

Anche se non lavora più in azienda, Gonzalez ha avuto molto da dire sul suo tempo in Activision Blizzard. Aveva anche alcune cose sorprendenti da dire su Frazier. "Non lavoro più lì, quindi ecco qui: fa parte di un server chiamato 'The Right Wing of Gaming' in cui condivideva informazioni sensibili sui dipendenti e prendeva in giro stagisti, personale transgender e altro ancora".

Gonzalez afferma di aver segnalato Frazier alle Risorse umane in più occasioni. "Il fatto che gli sia stato permesso di fare quello che ha fatto per così tanto tempo è inaccettabile", ha detto. "Sono sicura che il mio report non è stato l'unico."

This was the first thing I said to HR?the fact that he was allowed to do the shit he was doing for so long was unacceptable. I?m sure my report wasn?t the only one. I was just loudest about it. I made sure multiple people were aware of his targeted harassment towards me https://t.co/IyqdxUFGhm — Jessica Gonzalez ? #ABetterABK (@_TechJess) December 27, 2021

Gonzalez ha affermato che Frazier l'ha attaccata personalmente. Si dice che Frazier abbia detto che stava "rovinando l'intera compagnia denunciando tutti al governo". L'ha definita la "peggior assunzione di tutti i tempi". Gonzalez ha osservato che si è assicurata "che più persone fossero a conoscenza delle sue molestie mirate nei miei confronti", ma ha notato che non erano state prese azioni disciplinari.

La notizia su Frazier arriva sulla scia di tutta una serie di accuse riguardanti abusi e cattiva condotta in Activision Blizzard che vanno dalla tossicità sul posto di lavoro alle molestie sessuali. ABetterABK è diventato il punto focale di uno sforzo sindacale volto a forzare il cambiamento all'interno della compagnia.

Fonte: Thegamer.