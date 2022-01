Blizzard starebbe lavorando a un altro gioco non ancora annunciato

Secondo quanto riferito, Blizzard ha un gioco non annunciato in fase di sviluppo, oltre al titolo survival annunciato qualche giorno fa. Questa nuova affermazione arriva da Jez Corden di Windows Central, attraverso il podcast Xbox Two.

In questo podcast, Corden affermava di aspettarsi da Blizzard un reveal di un gioco molto diverso la scorsa settimana, anziché il survival che è stato annunciato ufficialmente dalla società. L'affermazione indica quindi che Blizzard apparentemente ha un gioco non annunciato in fase di sviluppo che non è ancora pronto per essere svelato.

Quale sarebbe questo nuovo gioco misterioso? Attualmente non ci sono indizi, in quanto nemmeno Corden approfondisce i dettagli sul presunto progetto. Ciò che Blizzard ha rivelato la scorsa settimana è un gioco ambientato in un universo nuovo di zecca, una grande novità dopo il successo di giochi Overwatch, Diablo o World of Warcraft.

Per adesso quindi prendete questa notizia come semplice rumor: non ci resta che attendere un reveal ufficiale da parte di Blizzard.

Fonte: GamingBolt