Blizzard sarebbe al lavoro su un nuovo RPG open world online

Con i nuovi Diablo e Overwatch 2 in sviluppo, Blizzard sembra essere molto concentrata sui suoi franchise. Tuttavia, la società sta lavorando anche a qualcosa di nuovo.

Di recente è comparso un annuncio di lavoro sul sito Web di Blizzard Entertainment per la posizione di Associate Content Designer in un team che lavorerà su un "progetto non annunciato". La descrizione dell'annuncio recita: "Blizzard Entertainment è alla ricerca di un associate content designer di talento e appassionato che collabori con il nostro team per un progetto non annunciato. In qualità di associate content designer, promuoverai il valore fondamentale di "Gameplay First" di Blizzard collaborando con un team di designer, ingegneri e artisti responsabili della creazione del mondo di questo progetto".

Inoltre, l'annuncio suggerisce che il gioco in arrivo sarà sicuramente un open world. "Progettazione e implementazione di nuovi eventi e contenuti open world dall'ideazione alle fasi finali della lucidatura", afferma l'annuncio.

Leggendo ulteriormente la descrizione, veniamo a conoscenza di alcune informazioni in più su questo gioco non annunciato. Nella sezione "Requisiti" per la posizione, uno è la "comprensione delle meccaniche di ricompensa dei giochi di ruolo". Quindi, sembra che il nuovo gioco sarà un RPG.

Oltre a questo, la descrizione menziona anche "esperienza di lavoro su un gioco FPS" e "esperienza di progettazione precedente per giochi online/multigiocatore" nella sezione "Plus", il che suggerisce che il gioco non annunciato di Blizzard Entertainment non sarà solo un RPG open world, ma sarà anche un FPS e presenterà un multiplayer online.

Finora, la società ha lanciato alcuni franchise RPG, come Diablo e World of Warcraft, e franchise FPS, come Overwatch. Tuttavia, non c'è stato alcun gioco che combini entrambi i generi.

Mentre l'annuncio di lavoro non menziona per quale piattaforma è stato creato il gioco, alcuni altri annunci di lavoro sul sito Web di Blizzard Entertainment pubblicati nello stesso periodo di questo menzionano un gioco mobile non annunciato. Un annuncio di lavoro per un Senior Software Engineer recita: "stiamo cercando uno sviluppatore mobile di talento, che sia entusiasta quanto noi di creare esperienze di gioco straordinarie per i nostri giocatori".

Ora, gli annunci di lavoro del gioco mobile non annunciato non menzionano il genere o alcuna informazione sul titolo in arrivo, quindi questi potrebbero essere due giochi distinti che Blizzard Entertainment sta sviluppando. Tuttavia, poiché tutti questi annunci di lavoro sono stati pubblicati nello stesso periodo e per lo stesso studio, è lecito ritenere che potrebbero essere correlati.

A febbraio, l'amministratore delegato di Blizzard Entertainment, Bobby Kotick, ha confermato che la società ha "esperienze Warcraft multiple, mobile e free-to-play" in fase di sviluppo, quindi i recenti annunci di lavoro sembrano avere un senso.

Fonte: Exputer.