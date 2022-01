Blizzard sarebbe al lavoro sul suo nuovo survival AAA da quasi 5 anni

Blizzard Entertainment ha recentemente annunciato che sta realizzando un nuovo gioco survival AAA per PC e console.

Data la scarsità di dettagli sul progetto, sembra che il gioco sia all'inizio dello sviluppo, anche se un recente report di PC Gamer sembra indicare che potrebbe essere passato molto tempo dall'inizio dei lavori.

Il project lead Craig Amai ha precedentemente lavorato con Blizzard nel team di World of Warcraft, che ha lasciato nel luglio 2017 (secondo il suo profilo LinkedIn) per portare avanti questo progetto. Inoltre, c'è anche la prova che il gioco sarebbe in uno stato giocabile, dal momento che il boss di Blizzard Mike Ybarra ha recentemente detto su Twitter di aver giocato "molte ore" a questo progetto.

Once upon a time this dream project was humble pitch deck on my desktop. Now it?s a team full of caring and passionate people sharing a vision I couldn?t be prouder to be part of.https://t.co/dCumH9yoEm — Craig Amai ? (@craig_amai) January 25, 2022

I?ve played many hours of this project with the team and I?m incredibly excited about the teams vision and the brand-new world it presents for players to immerse themselves in together. Join us to help make it a reality! https://t.co/pLhijX2Li9 — Mike Ybarra (@Qwik) January 25, 2022

Ovviamente, anche se sono passati 5 anni non significa che i lavori siano necessariamente vicini alla conclusione, quindi i fan dovrebbero tenere sotto controllo le aspettative per ora.

Blizzard Entertainment in precedenza ha affermato che lo studio ha più progetti in fase di sviluppo e sembra che potrebbero avere difficoltà a destreggiarsi tra tutti questi titoli per lo più basati su servizi live. Anche gli attesissimi Overwatch 2 e Diablo 4 non usciranno almeno fino al 2023.

Fonte: Gamingbolt.